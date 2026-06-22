Финал Final Fantasy VII соберёт героев всей саги: Square Enix намекает на возвращение персонажей из спин-оффов

Square Enix продолжает подогревать интерес к Final Fantasy VII Revelation — заключительной части трилогии ремейков. На этот раз режиссёр проекта Наоки Хамагути намекнул, что в игре могут появиться персонажи из различных ответвлений вселенной Final Fantasy VII, у которых за годы сформировалась большая армия поклонников.

Во время сессии вопросов и ответов в Шанхае разработчика спросили о возможном возвращении Циссни из Crisis Core. Прямого ответа Хамагути не дал, однако отметил, что серия ремейков задумывалась не как простое переосмысление оригинальной игры, а как единая версия Final Fantasy VII, объединяющая события и идеи всей расширенной вселенной.

По словам руководителя разработки, именно поэтому в предыдущих играх уже появлялись элементы из Crisis Core, Advent Children и Dirge of Cerberus. Такой подход сохранится и в Revelation, а значит, игроки могут рассчитывать на возвращение героев из других проектов франшизы.

Хамагути подчеркнул, что речь идёт не только о Циссни. В финальной главе могут появиться и другие персонажи, которые за годы существования серии обзавелись «большой и преданной фан-базой». Разработчики хотят учесть ожидания этих поклонников и сделать завершение истории максимально насыщенным для тех, кто знаком не только с оригинальной Final Fantasy VII, но и со всеми её ответвлениями.

Final Fantasy VII Revelation была анонсирована на Summer Game Fest 2026 и станет финалом масштабного переосмысления одной из самых известных JRPG в истории. Судя по заявлениям команды, игра может стать самым масштабным проектом во всей трилогии, объединив в одной истории практически всё наследие вселенной Final Fantasy VII.