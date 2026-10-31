Финансовый кризис заставит муглов заняться шоу-бизнесом в Final Fantasy 7 Revelation

Разработчики грядущей Final Fantasy 7 Revelation поделились новыми подробностями о побочных активностях и мини-играх, которые ждут пользователей в сиквеле. На этот раз авторы решили кардинально изменить подход к заданиям, связанным с муглами.

Если в Final Fantasy 7 Rebirth игрокам приходилось ловить этих летающих существ в их собственном измерении, то в новой части их ждет совершенно иная активность. По сюжету, Дом муглов столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Чтобы спасти свое положение и заработать денег, очаровательные создания решили податься в шоу-бизнес и запустить собственный проект в жанре «поп-айдол».

Судя по опубликованному разработчиками геймплейному ролику, данная активность представляет собой полноценную музыкальную ритм-игру, где игрокам предстоит вовремя нажимать кнопки в такт песням выступающих муглов.

Релиз Final Fantasy VII Revelation запланирован на 8 апреля 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и на ПК.