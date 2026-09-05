Физическое издание Final Fantasy 7 Revelation потребует обязательной загрузки на PS5 и Xbox Series X/S

Final Fantasy 7 Revelation получит физическое издание: для Xbox Series X/S и PS5 будет выпущена однодисковая версия, а владельцы Nintendo Switch 2 получат ключ активации. Однако у первого издания есть один неприятный нюанс, который стал слишком распространённым.

Для запуска игры по-прежнему потребуется подключение консолей к интернету для обязательной загрузки, что отличается от двухдисковых изданий предыдущих двух частей, которые были полностью играбельны сразу после покупки.

Конечно, для большинства это может показаться не таким уж большим событием, но для самых ярых коллекционеров физических копий игр это проблема. Эта новость появилась на фоне растущего снижения интереса производителей к физическим копиям игр и множества проблем, возникших после этого.