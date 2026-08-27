Глава Sweet Baby Inc. выступила на Gamescom и снова поругала белых мужиков и "сексуализированных" женщин на примере FF7

На профессиональной конференции Gamescom Dev 2026, проходившей в Кельне с 23 по 25 августа, сооснователь и CEO компании Sweet Baby Inc. Ким Белэр выступила с речью, которая вызвала бурную реакцию в игровом сообществе. В своем выступлении она подвергла критике подходы к дизайну персонажей в крупных проектах, используя в качестве примера франшизу Final Fantasy VII - в том числе недавний трейлер Final Fantasy VII Revelation.

Согласно скриншотам и отчетам из соцсетей, Белэр заявила, что многие современные игры чрезмерно полагаются на:

белых мужских протагонистов;

сексуализированные и гипертрофированно привлекательные женские образы ("hot lady");

команды разработчиков, ориентированные преимущественно на белых гетеросексуальных мужчин.

По ее мнению, индустрия игнорирует расовое, половое и культурное разнообразие, а студии проявляют "корпоративную трусость", боясь по-настоящему менять устоявшиеся подходы. В сети также цитировали ее фразу "ban this sick filth" (запретите эту грязную мерзость) в отношении сексуализированных женских персонажей.

Выступление вызвало резко негативный отклик в соцсетях и других платформах. Пользователи обвинили Белэр и Sweet Baby Inc. в попытке навязать идеологию, обесценивании классических японских RPG и желании "испортить" популярные франшизы.

Сторонники Sweet Baby Inc. напоминают, что компания является нарративным консультантом, которого студии нанимают добровольно, а все финальные творческие решения остаются за разработчиками. Сама Белэр ранее неоднократно подчеркивала, что цель ее компании - помогать с культурной аутентичностью и создавать условия для маргинализированных разработчиков, а не диктовать содержание игр.

На момент 27 августа 2026 года полной записи или официальной стенограммы выступления в открытом доступе нет. Основная информация поступает из фотографий слайдов, кратких цитат и рассказов участников. Организаторы Gamescom Dev и компания Gamescom официальных заявлений по поводу содержания лекции не делали.