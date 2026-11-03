Главная звезда Resident Evil раскрыл секрет легкого утра - нужно ставить будильник с музыкой из Final Fantasy 7

Американский актер Ник Апостолидес, подаривший голос и внешность Леону Кеннеди в современных ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 4, поделился необычным ритуалом начала своего дня. В беседе с ведущими подкаста BAFTA Games артист рассказал, что на протяжении долгого времени просыпается исключительно под саундтрек культовой японской ролевой игры Final Fantasy 7.

Вместо резких и раздражающих стандартных сигналов будильника на телефоне актера установлена умиротворяющая музыкальная тема «Lifestream», написанная легендарным композитором Нобуо Уэмацу. Чтобы доказать свои слова, артист включил трек прямо во время записи эфира:

Мой звонок будильника, который будит меня каждое утро, — это буквально композиция "Lifestream". Вы только послушайте, насколько она успокаивающая — словно колокольчики с небес. Когда ты медленно выходишь из сна и понимаешь, что пора собираться на работу, это ощущается просто прекрасно. Люди обычно ставят себе на будильник что-то оглушительное и стрессовое, а я всегда говорю: ребята, поставьте себе "Lifestream".

Выбор актера вызвал оживленную реакцию в социальных сетях. Одни пользователи похвалили исполнителя роли Леона за отличный вкус в видеоигровой классике, тогда как другие с иронией заметили, что столь медитативная и плавная мелодия с гораздо большей вероятностью усыпит обратно, чем заставит вовремя подняться с кровати.

Интересный факт, но именно композиция «Lifestream» традиционно считается одним из главных музыкальных символов франшизы Square Enix, олицетворяя в лоре вселенной круговорот планетарной духовной энергии и душевное спокойствие.