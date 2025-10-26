ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 40 оценок

Хамагути намекнул на скорый анонс последней главы Final Fantasy VII Remake

butcher69 butcher69

Геймдиректор трилогии Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагути заявил, что разработка третьей, заключительной части проекта идёт полным ходом, а её анонс может состояться раньше, чем ждут поклонники. На Comic Con в Лондоне Хамагути лично опроверг слухи о возможной отмене продолжения, подчеркнув, что над игрой трудятся сразу две команды — одна сосредоточена на ключевых сюжетных миссиях, а другая отвечает за мультиплатформенные задачи.

Разработчик отметил, что полностью погружён в процесс, даже во время мероприятий: «Как только эта панель закончится, я побегу в свой номер и продолжу проверять уровни игры». По словам Хамагути, Square Enix нацелена представить финал трилогии в «не столь отдалённом будущем», обещая, что он станет «новой инновационной вехой» для всей серии.

Кроме того, Хамагути напомнил, что в январе 2026 года выйдет версия Final Fantasy VII Remake для Nintendo Switch, которую он назвал «лучшей на платформе». Всё это подтверждает, что культовая сага о Клауде и Сефироте продолжает жить и готовится к своему грандиозному финалу.

Es_x

Очень жду. Игра с которой я полюбил РПГ, пройти и 30 летний стаж можно завершить

9
jax baron

нет, играй дальше.

5
Ди Гы

Куда? Рано или поздно ремейнут FF 9! Отставить пенсию!

1
FanBoy46

хорошая игра, но мне первой части хватило, не любли в сиквелы играть одинаковые

2
NotPossible

Это одна цельная игра разбитая на 3 , смысл в первую только играть около 0 , все равно, что бросать кино интересное на середине или сериал