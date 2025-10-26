Хамагути намекнул на скорый анонс последней главы Final Fantasy VII Remake

Геймдиректор трилогии Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагути заявил, что разработка третьей, заключительной части проекта идёт полным ходом, а её анонс может состояться раньше, чем ждут поклонники. На Comic Con в Лондоне Хамагути лично опроверг слухи о возможной отмене продолжения, подчеркнув, что над игрой трудятся сразу две команды — одна сосредоточена на ключевых сюжетных миссиях, а другая отвечает за мультиплатформенные задачи.

Разработчик отметил, что полностью погружён в процесс, даже во время мероприятий: «Как только эта панель закончится, я побегу в свой номер и продолжу проверять уровни игры». По словам Хамагути, Square Enix нацелена представить финал трилогии в «не столь отдалённом будущем», обещая, что он станет «новой инновационной вехой» для всей серии.

Кроме того, Хамагути напомнил, что в январе 2026 года выйдет версия Final Fantasy VII Remake для Nintendo Switch, которую он назвал «лучшей на платформе». Всё это подтверждает, что культовая сага о Клауде и Сефироте продолжает жить и готовится к своему грандиозному финалу.