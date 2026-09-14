Игроки смогут исследовать всю планету, заявил режиссёр Final Fantasy 7 Revelation

Хотя режиссёр Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути уже немало рассказывал о том, как создаётся открытый мир этой грядущей экшен-RPG, благодаря показу игры на выставке Gamescom стали известны новые подробности. В свежем интервью IGN Хамагути обсудил процесс разработки открытого мира и подтвердил, что в Final Fantasy 7 Revelation игроки смогут исследовать всю планету.

Говоря о возвращении в Revelation многих локаций из Rebirth и одновременном стремлении сделать новую игру по-настоящему непохожей на предыдущие, Хамагути отметил, что команда сосредоточилась именно на аспекте открытого мира.

Мы хотели создать множество обширных территорий, впечатляющих своим горизонтальным размахом. В случае с FF7 Revelation мы решили пойти ещё дальше: помимо горизонтального простора, мы добавляем вертикальную глубину, позволяющую исследовать мир с помощью дирижабля Highwind или чокобо. Оба этих средства передвижения дают возможность летать, высоко прыгать и совершать подобные маневры. Благодаря этому открытый мир серии FF7 Remake ощущается гораздо более масштабным и разнообразным.

Размышляя о том, как расширить мир для Revelation, команда исходила из желания сделать так, чтобы каждая часть трилогии предлагала игрокам все больше возможностей для исследования.

Переходя от Remake к Rebirth, а затем к Revelation, мы стремились выйти на новый уровень. В процессе эволюции от Rebirth к Revelation перед нами снова встал вопрос: как расширить открытый мир? Мы решили эту задачу, реализовав возможность исследования всей планеты: масштаб карты открытого мира позволяет игрокам свободно изучать планету, используя дирижабль Highwind. Безусловно, решение этой задачи стало одной из самых сложных частей разработки.

Интересно, что идея позволить персонажам спрыгивать с Highwind с парашютами возникла у команды ещё на ранних этапах разработки Revelation. Причина заключалась в том, что, в отличие от оригинальной Final Fantasy 7, высокодетализированный открытый мир Revelation не мог гарантировать наличие подходящих площадок для посадки Highwind.

Нам требовались специально спроектированные поверхности, где посадка Highwind выглядела бы логично и плавно. Однако реализовать это на практике было нереалистично. Именно поэтому мы и придумали вариант с прыжками с парашютом». Это также позволило команде «обеспечить бесшовный переход от полета к перемещению по земле. И я считаю, что результат получился отличным.

Ранее Хамагути отмечал, что, несмотря на огромный мир Revelation, команда хотела избежать ситуации, когда открытый мир утомляет игроков. В результате в игру внедрили систему подсказок, помогающую игрокам не заблудиться.

Final Fantasy 7 Revelation выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.