Инсайдер ожидает анонс Final Fantasy 7 Remake Part 3 на Summer Game Fest 2026 - финал трилогии могут показать уже завтра

После месяцев слухов и ожиданий поклонники Final Fantasy VII наконец могут получить первый полноценный взгляд на заключительную часть ремейк-трилогии. По данным известного инсайдера Nate the Hate, Square Enix планирует представить Final Fantasy VII Remake Part 3 во время Summer Game Fest 2026, который стартует в ночь с 5 на 6 июня по московскому времени.

Официального подтверждения пока нет, поэтому к этой информации стоит относиться как к слуху. Однако Nate the Hate неоднократно публиковал достоверные сведения о крупных игровых анонсах, поэтому его заявление уже вызвало активное обсуждение среди фанатов серии.

Интерес к возможному показу подогревает и сам Джефф Кмли, который называет предстоящий Summer Game Fest самым масштабным за всю историю мероприятия. На фоне подобных заявлений многие ожидают появления действительно крупных проектов, и Final Fantasy VII Remake Part 3 выглядит одним из самых очевидных кандидатов.

Для Square Enix третья часть станет особенно важным релизом. Если Final Fantasy VII Remake познакомила игроков с новой версией культовой истории, а Final Fantasy VII Rebirth значительно расширила масштаб приключения, то именно заключительная глава должна поставить точку в одном из самых амбициозных проектов компании последних лет. Неудивительно, что ожидания вокруг игры сегодня сравнимы с ожиданиями крупнейших релизов индустрии.

Разработчики ранее уже заявляли, что готовят «новый игровой опыт» и стремятся создать финал, который удовлетворит как поклонников оригинальной игры 1997 года, так и аудиторию, познакомившуюся с историей через ремейки. Кроме того, команда решила продолжить работу на Unreal Engine 4 вместо перехода на Unreal Engine 5, объяснив это желанием сосредоточиться на качестве разработки и знакомых инструментах.

Особое внимание привлекает и возможный мультиплатформенный релиз. Судя по недавним комментариям руководителей проекта, Square Enix всё активнее отходит от стратегии временной эксклюзивности и рассматривает одновременный запуск на нескольких платформах.

Если слух подтвердится, Summer Game Fest 2026 может стать не просто очередной игровой презентацией, а моментом, которого поклонники Final Fantasy VII ждали несколько лет. Возможно, вместе с первым трейлером Square Enix наконец раскроет и сроки выхода одного из самых ожидаемых RPG-проектов ближайших лет.