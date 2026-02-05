Инсайдер утверждает, что Final Fantasy 7 Remake Part 3 не будет иметь временной эксклюзивности на PS5

Ожидается, что Square Enix примет другую стратегию для Final Fantasy 7 Remake Part 3, выпустив её одновременно на нескольких платформах с первого дня. Эту информацию предоставил инсайдер NateTheHate, известный своими точными прогнозами, такими как недавняя презентация Nintendo Direct Partner Showcase.

По словам инсайдера, третья часть трилогии ремейка не будет иметь временной эксклюзивности с PlayStation, в отличие от первых двух игр серии.

Она будет выпущена одновременно на всех системах, даже на ПК. На данном этапе для успеха игры им нужны все эти платформы, и больше нет причин откладывать релизы.

Изменение стратегии позволит добиться максимально высоких продаж на всех платформах сразу после запуска.

Инсайдер также прокомментировал Final Fantasy 7 Rebirth, вторую игру трилогии, выход которой на Nintendo Switch 2 ожидается в июне 2026 года. По его словам, этот релиз будет стратегически приурочен к Summer Game Fest, мероприятию, где Square Enix воспользуется возможностью раскрыть первые официальные подробности о Final Fantasy 7 Remake Part 3.

Режиссер Наоки Хамагучи недавно заявил, что разработка Final Fantasy 7 Remake Part 3 «идёт очень хорошо» и что команда «почти достигла того момента, когда мы можем поделиться большей информацией». Он также отметил, что игра предложит «новый игровой опыт» и удовлетворит как давних игроков, так и новичков серии.

Поскольку первые две игры трилогии скоро будут доступны на всех основных платформах, решение выпустить заключительную часть одновременно для всех систем кажется коммерчески логичным для Square Enix.