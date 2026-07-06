Исполнитель роли Клауда пообещал, что игроки будут рыдать в финале Final Fantasy 7 Revelation

На прошедшем мероприятии KawaCon Коди Кристиан поделился с фанатами первыми впечатлениями от работы над грядущим завершением эпопеи, известным под названием Final Fantasy 7 Revelation. По словам артиста, создатели намерены серьезно потрясти игроков.

В этой игре столько эмоций, столько уязвимости. Если вы не плакали во время прохождения первых двух частей, я гарантирую, что в третьей вы будете рыдать навзрыд.

Кристиан добавил, что финал станет достойной "платой" за многолетнее ожидание. Особую пикантность новости придает тот факт, что недавно режиссер игры Наоки Хамагути уже признавался, что плакал при работе над одной из "ключевых сцен" финала. По мнению многих фанатов, самым щемящим моментом во всей истории остается эпилог с постаревшим Нанаки (Ред XIII) и его детенышами, гуляющими среди руин заросшего Мидгара - символичное напоминание о том, что все проходит, но жизнь продолжается.

Релиз Final Fantasy 7 Revelation состоится в 2027 году на всех актуальных платформах. Остается только запастись носовыми платками.