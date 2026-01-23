Мини-игры останутся важной частью ремейка Final Fantasy VII, а Queen's Blood станет более продвинутой

Разработка заключительного эпизода масштабной трилогии ремейка Final Fantasy VII идет полным ходом, и ее директор Наоки Хамагучи приоткрыл завесу тайны над тем, что ждет игроков в следующей, пока безымянной игре. В эксклюзивном интервью Polygon креативный директор проекта подтвердил, что мини-игры останутся важной частью игры, и подробнее рассказал о самой ожидаемой из них. Речь, конечно же, о Queen's Blood - любимой фанатами мини-игре, в которой игроки собирают карты и составляют колоды для тактических сражений на шахматном поле боя.

Хамагучи официально подтвердил и расширил более ранние заявления: карточная стратегия Queen’s Blood, покорившая сердца фанатов во второй части, точно вернется в финале и станет еще лучше.

Queen’s Blood пользуется огромной популярностью и любовью у игроков, и, думаю, они все еще ждут чего-то подобного. Мы планируем развить эту мини-игру, усовершенствовать ее и предложить в третьей части более продвинутую версию… Queen’s Blood точно вернется в финале. Мы просто ее расширим.

Хотя подробности сюжета и дата выхода остаются в секрете, Хамагучи дал понять, что проект продвинулся дальше, чем могут предполагать некоторые фанаты, учитывая, что с релиза Rebirth на PS5 прошло всего два года.

Разработка третьей части идет очень гладко. Мы установили для себя график и, по моему мнению, успеваем по всем намеченным этапам. Так что я очень благодарен команде разработчиков и испытываю огромное уважение к их работе. С технической точки зрения игра уже играбельна, однако сейчас мы сосредоточены на полировке и доведении ее до того уровня качества, которого заслуживают наши игроки.