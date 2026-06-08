"Можно сразу играть Тифой в купальнике": в FF 7 Revelation будет гибкая система внешности и костюмы из прошлых частей

Разработчики грядущей Final Fantasy 7 Revelation раскрыли новые детали кастомизации персонажей, которые порадуют фанатов, ценящих как боевую эффективность, так и эстетику. В интервью GamesPark креативный директор игры Наоки Хамагучи ответил на животрепещущий вопрос: можно ли выбрать для Клауда параметры черного мага, но оставить его в стандартной одежде? Оказалось, да. Более того, система позволяет использовать любые боевые "билды", не жертвуя любимым внешним видом.

Боевая эффективность и визуальное удовольствие порой противоречат друг другу. Некоторым игрокам неприятно, когда ради прохождения навязывают нелюбимый облик. Поэтому мы добавили механику "скинов" с приоритетом над реальным снаряжением.

Это значит, что персонаж может быть воином, но выглядеть при этом как угодно - в стандартной одежде солдата, в найденном костюме при исследовании мира или даже в облачении из прошлых частей, которые будут доступны с самого начала игры. Особый восторг у журналистов вызвало уточнение: среди стартовых костюмов есть и культовый купальник Тифы.

- То есть можно сразу играть Тифой в купальнике? - переспросил интервьюер.

- Именно так, - подтвердил Хамагучи. - Мы понимаем, насколько высок спрос на иконный облик персонажей, и старались дать игрокам максимальную свободу выбора.

Таким образом, фанаты смогут проходить Revelation в любом боевом билде, не отказывая себе в удовольствии видеть любимых героев в том образе, который им по душе - хоть в боевом снаряжении, хоть в пляжном.