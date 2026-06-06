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Final Fantasy 7 Revelation Весна 2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.2 74 оценки

Наоки Хамагути рассказал, как Final Fantasy VII Revelation изменит выборы игроков и завершит трилогию

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Режиссёр Final Fantasy VII Наоки Хамагути раскрыл новые подробности о Final Fantasy VII Revelation и объяснил, чем заключительная игра трилогии ремейков будет отличаться от Remake и Rebirth.

По словам Хамагути, главными темами Revelation станут «Решимость» и «Выбор». Решения игрока будут играть более важную роль, влияя на игровой процесс и некоторые сюжетные моменты:

Мы хотели создать игру, в которой выбор ощущается значимым.

Команда внимательно изучила отзывы о Rebirth. Вместо того чтобы сокращать количество мини-игр, разработчики делают их более гибкими, добавляя возможность пропуска отдельных активностей и настройки сложности для большего контроля со стороны игрока:

У игроков будет больше свободы в том, как они взаимодействуют с этими элементами.

Хамагути добавил, что команда хотела сделать Revelation свежей игрой, а не просто более масштабной версией Rebirth:

Мы не хотели просто повторять то, что уже сделали раньше.

Square Enix стремится завершить трилогию ремейков понятным и удовлетворяющим финалом. По словам Хамагути, игроков ждёт «одна окончательная концовка».

Индустрия
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
InSerrt

Мы хотели создать игру, в которой выбор ощущается значимым

ага

игроков ждёт «одна окончательная концовка»

1
Red Salamandra

Прикратите всех убивать в конце всех частей ироды.

1
Vantor

Какие выборы у вас игра линейная.Плюс из-за долбанной Юффи игру играть просто не хочется.

Bogdan Kopov

Тифу сольют Баррету руководствуясь стереотипом?

Gridon

Выборы в линейной jrpg от Сквары это иллюзия уровня перекраски платья Айрис, а кнопка пропуска мини игр расписывается в импотенции геймдизайна. Снова впарят хйню за 70 баксов

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