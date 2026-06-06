Наоки Хамагути рассказал, как Final Fantasy VII Revelation изменит выборы игроков и завершит трилогию

Режиссёр Final Fantasy VII Наоки Хамагути раскрыл новые подробности о Final Fantasy VII Revelation и объяснил, чем заключительная игра трилогии ремейков будет отличаться от Remake и Rebirth.

По словам Хамагути, главными темами Revelation станут «Решимость» и «Выбор». Решения игрока будут играть более важную роль, влияя на игровой процесс и некоторые сюжетные моменты:

Мы хотели создать игру, в которой выбор ощущается значимым.

Команда внимательно изучила отзывы о Rebirth. Вместо того чтобы сокращать количество мини-игр, разработчики делают их более гибкими, добавляя возможность пропуска отдельных активностей и настройки сложности для большего контроля со стороны игрока:

У игроков будет больше свободы в том, как они взаимодействуют с этими элементами.

Хамагути добавил, что команда хотела сделать Revelation свежей игрой, а не просто более масштабной версией Rebirth:

Мы не хотели просто повторять то, что уже сделали раньше.

Square Enix стремится завершить трилогию ремейков понятным и удовлетворяющим финалом. По словам Хамагути, игроков ждёт «одна окончательная концовка».