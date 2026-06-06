Наоки Хамагути рассказал, как Final Fantasy VII Revelation изменит выборы игроков и завершит трилогию

Режиссёр Final Fantasy VII Наоки Хамагути раскрыл новые подробности о Final Fantasy VII Revelation и объяснил, чем заключительная игра трилогии ремейков будет отличаться от Remake и Rebirth.
По словам Хамагути, главными темами Revelation станут «Решимость» и «Выбор». Решения игрока будут играть более важную роль, влияя на игровой процесс и некоторые сюжетные моменты:
Мы хотели создать игру, в которой выбор ощущается значимым.
Команда внимательно изучила отзывы о Rebirth. Вместо того чтобы сокращать количество мини-игр, разработчики делают их более гибкими, добавляя возможность пропуска отдельных активностей и настройки сложности для большего контроля со стороны игрока:
У игроков будет больше свободы в том, как они взаимодействуют с этими элементами.
Хамагути добавил, что команда хотела сделать Revelation свежей игрой, а не просто более масштабной версией Rebirth:
Мы не хотели просто повторять то, что уже сделали раньше.
Square Enix стремится завершить трилогию ремейков понятным и удовлетворяющим финалом. По словам Хамагути, игроков ждёт «одна окончательная концовка».
Мы хотели создать игру, в которой выбор ощущается значимым
ага
игроков ждёт «одна окончательная концовка»
Прикратите всех убивать в конце всех частей ироды.
Какие выборы у вас игра линейная.Плюс из-за долбанной Юффи игру играть просто не хочется.
Тифу сольют Баррету руководствуясь стереотипом?
Выборы в линейной jrpg от Сквары это иллюзия уровня перекраски платья Айрис, а кнопка пропуска мини игр расписывается в импотенции геймдизайна. Снова впарят хйню за 70 баксов