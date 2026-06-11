Наоки Хамагути считает стримы ролевых игр "небольшим кризисом" для разработчиков

Режиссёр Final Fantasy VII Revelation Наоки Хамагути высказался о влиянии стримов на сюжетные ролевые игры, отметив, что популярность трансляций создаёт определённые проблемы для разработчиков.

В интервью 4Gamer Хамагути признался, что для игр с сильным акцентом на историю просмотр прохождения может заменить пользователям полноценный игровой опыт. По его словам, некоторые игроки остаются довольны просмотром стрима и не видят необходимости покупать игру самостоятельно.

Режиссёр назвал такую ситуацию «небольшим кризисом» для самих проектов и отметил, что разработчики не могут безоговорочно радоваться подобной тенденции.

При этом Хамагути подчеркнул, что не выступает против стриминга. Напротив, он считает трансляции важным инструментом продвижения игр. По его мнению, идеальный сценарий — когда зритель, наблюдая за прохождением, начинает задумываться, какие решения он принял бы сам или как бы экспериментировал с игровыми механиками. В таком случае просмотр может подтолкнуть человека к покупке игры.

Хамагути также отметил, что индустрия меняется, и команде приходится адаптироваться к новым привычкам аудитории. По его словам, этот подход учитывался при разработке всех трёх частей ремейк-трилогии Final Fantasy VII.