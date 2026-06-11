Наоки Хамагути считает стримы ролевых игр "небольшим кризисом" для разработчиков

Режиссёр Final Fantasy VII Revelation Наоки Хамагути высказался о влиянии стримов на сюжетные ролевые игры, отметив, что популярность трансляций создаёт определённые проблемы для разработчиков.
В интервью 4Gamer Хамагути признался, что для игр с сильным акцентом на историю просмотр прохождения может заменить пользователям полноценный игровой опыт. По его словам, некоторые игроки остаются довольны просмотром стрима и не видят необходимости покупать игру самостоятельно.
Режиссёр назвал такую ситуацию «небольшим кризисом» для самих проектов и отметил, что разработчики не могут безоговорочно радоваться подобной тенденции.
При этом Хамагути подчеркнул, что не выступает против стриминга. Напротив, он считает трансляции важным инструментом продвижения игр. По его мнению, идеальный сценарий — когда зритель, наблюдая за прохождением, начинает задумываться, какие решения он принял бы сам или как бы экспериментировал с игровыми механиками. В таком случае просмотр может подтолкнуть человека к покупке игры.
Хамагути также отметил, что индустрия меняется, и команде приходится адаптироваться к новым привычкам аудитории. По его словам, этот подход учитывался при разработке всех трёх частей ремейк-трилогии Final Fantasy VII.
ну вот честно... им надо было делать одну игру а не 3... пусть сквары и дальше страдают
первый звон, скоро придём к тому что стримеров признают некими аналоговыми пиратами, которые вредят продажам, а значит запретить, заблочить и тд. во будет смеху
С подключением, Наоки. Только не говорите ему о репаках, инфаркт еще поймает.