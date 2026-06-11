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Final Fantasy 7 Revelation Весна 2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 77 оценок

Наоки Хамагути считает стримы ролевых игр "небольшим кризисом" для разработчиков

IKarasik IKarasik

Режиссёр Final Fantasy VII Revelation Наоки Хамагути высказался о влиянии стримов на сюжетные ролевые игры, отметив, что популярность трансляций создаёт определённые проблемы для разработчиков.

В интервью 4Gamer Хамагути признался, что для игр с сильным акцентом на историю просмотр прохождения может заменить пользователям полноценный игровой опыт. По его словам, некоторые игроки остаются довольны просмотром стрима и не видят необходимости покупать игру самостоятельно.

Режиссёр назвал такую ситуацию «небольшим кризисом» для самих проектов и отметил, что разработчики не могут безоговорочно радоваться подобной тенденции.

При этом Хамагути подчеркнул, что не выступает против стриминга. Напротив, он считает трансляции важным инструментом продвижения игр. По его мнению, идеальный сценарий — когда зритель, наблюдая за прохождением, начинает задумываться, какие решения он принял бы сам или как бы экспериментировал с игровыми механиками. В таком случае просмотр может подтолкнуть человека к покупке игры.

Хамагути также отметил, что индустрия меняется, и команде приходится адаптироваться к новым привычкам аудитории. По его словам, этот подход учитывался при разработке всех трёх частей ремейк-трилогии Final Fantasy VII.

Индустрия
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Дворф

ну вот честно... им надо было делать одну игру а не 3... пусть сквары и дальше страдают

2
Bugai90

первый звон, скоро придём к тому что стримеров признают некими аналоговыми пиратами, которые вредят продажам, а значит запретить, заблочить и тд. во будет смеху

1
Антон Патриарх Логвинов
Наоки Хамагути считает

С подключением, Наоки. Только не говорите ему о репаках, инфаркт еще поймает.