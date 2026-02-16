Никаких компромиссов: мультиплатформенность не ударит по графике FF7 Remake Part 3

Несмотря на отсутствие на недавней State of Play, финальная глава трилогии Final Fantasy VII Remake скоро окажется в центре внимания.
Режиссер Наоки Хамагути в интервью Automaton сообщил, что проект уже полностью играбелен. Сейчас команда наносит «последние штрихи»:
Разработка идет гладко, мы строго придерживаемся изначального графика. Игра готова к прохождению, и сейчас мы находимся в фазе финального рывка, полируя геймплей. Качество растет ежедневно, и даже для нас проект с каждым разом выглядит всё более впечатляюще. Ждать новостей осталось недолго.
Хамагути признал, что ажиотаж в сети вскрыл главные страхи игроков по поводу графики в FF7 Remake Part 3. Тем не менее, разработчик подчеркнул, что расширения списка платформ не заставит Square Enix идти на компромиссы в вопросах визуального исполнения:
Огромный резонанс вокруг версий для Xbox и Nintendo Switch 2 показал нам, как сильно фанаты беспокоятся за техническую часть. Мы официально заявляем: расширение списка платформ никак не скажется на планке качества, которую мы задали для финала трилогии.
Я не сомневаюсь, что графика будет классной на любой платформе, ведь предыдущие 2 части ремейка легендарной седьмой финалки графически выглядят сногсшибательно - графический шедевр! Однако наверняка будут проблемы с производительностью на том же убогом Nintendo Switch, если графику хотя бы чуть чуть не урезать, ведь эта недоконсолька слишком слаба даже для игр 10 летней давности. Чего уж говорить о сегодняшних играх 2026 года. Точка.
На счёт графического шедевра, спорно, не лучште игры на UE4, во второй сделали лучше, но трава на движения гг не реагирует даже на ПК. Новая будет на UE5, а это значит, что без фикса опять производительность будет скорее всего кривая.