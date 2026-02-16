Никаких компромиссов: мультиплатформенность не ударит по графике FF7 Remake Part 3

Несмотря на отсутствие на недавней State of Play, финальная глава трилогии Final Fantasy VII Remake скоро окажется в центре внимания.

Режиссер Наоки Хамагути в интервью Automaton сообщил, что проект уже полностью играбелен. Сейчас команда наносит «последние штрихи»:

Разработка идет гладко, мы строго придерживаемся изначального графика. Игра готова к прохождению, и сейчас мы находимся в фазе финального рывка, полируя геймплей. Качество растет ежедневно, и даже для нас проект с каждым разом выглядит всё более впечатляюще. Ждать новостей осталось недолго.

Хамагути признал, что ажиотаж в сети вскрыл главные страхи игроков по поводу графики в FF7 Remake Part 3. Тем не менее, разработчик подчеркнул, что расширения списка платформ не заставит Square Enix идти на компромиссы в вопросах визуального исполнения:

Огромный резонанс вокруг версий для Xbox и Nintendo Switch 2 показал нам, как сильно фанаты беспокоятся за техническую часть. Мы официально заявляем: расширение списка платформ никак не скажется на планке качества, которую мы задали для финала трилогии.