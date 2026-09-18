Освобождайте место - режиссёр подтвердил, что Final Fantasy 7 Revelation будет весить около 200 ГБ

Режиссёр Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути подтвердил, что третья и заключительная часть трилогии-ремейка от Square Enix займёт на диске примерно 200 ГБ. Это заявление было сделано в интервью изданию VGC и вызвало опасения у владельцев консолей с ограниченным объёмом памяти.

Необходимость в таком большом объёме памяти напрямую связана с решением команды не выпускать игру целиком на физических носителях. И Final Fantasy 7 Remake, и Final Fantasy 7 Rebirth распространялись на нескольких дисках, что позволяло игрокам получить доступ ко всему контенту без дополнительных загрузок — своего рода дань уважения оригинальной Final Fantasy 7 для PS1, которая также занимала несколько компакт-дисков. В случае с Revelation физическое издание тоже выйдет, но потребует дополнительной загрузки данных из интернета.

Работа ещё продолжается, но, вероятно, игра будет весить около 200 ГБ. Я понимаю, что по этому поводу существует множество мнений, но в конечном счёте нам необходимо в какой-то мере преодолеть аппаратные ограничения.

Несмотря на необходимость загрузки данных, Хамагути подчеркнул приверженность выпуску физических копий игры, косвенно отсылая к недавнему решению Sony отказаться от выпуска дисков с играми для PS5.

В случае с Final Fantasy 7 Revelation мы определённо хотели выпустить физическую копию. Для нас это было очень важно. Поверьте мне!.

Ожидаемый объем в 200 ГБ представляет собой серьёзную проблему, особенно для владельцев Nintendo Switch 2, поскольку этот показатель практически равен всему объёму встроенной памяти консоли.

Стоит напомнить, что Final Fantasy 7 Rebirth занимала около 150 ГБ на PS5; это позволяет предположить, что версия игры для платформы Nintendo может быть оптимизирована для уменьшения размера файлов, однако точные цифры пока не объявлены.

Final Fantasy VII Revelation — это третья и заключительная часть трилогии-ремейка, выход которой запланирован на 8 апреля 2027 года. Релиз состоится одновременно на ПК, PS5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series.