PC-версия Final Fantasy VII Revelation будет защищена Denuvo - Square Enix уже открыла предварительные заказы

Стало известно, что PC-версия Final Fantasy VII Revelation будет использовать систему защиты Denuvo Anti-tamper. Соответствующая информация появилась на официальной странице игры в Steam после открытия предварительных заказов.
Final Fantasy VII Revelation станет третьей и заключительной частью трилогии ремейка Final Fantasy VII. Игрокам вновь предстоит отправиться в путешествие вместе с Клаудом и его товарищами и вступить в финальное противостояние с Сефиротом. Одной из особенностей заключительной части станет возможность исследовать огромный мир при помощи воздушного корабля Highwind.
Вместе с открытием предварительных заказов Square Enix раскрыла точную дату релиза. Final Fantasy VII Revelation выйдет 8 апреля 2027 года на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и ПК. На компьютерах игра будет доступна в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.
В Steam стандартное издание Final Fantasy VII Revelation предлагается за $69,99. Также доступны Premium Edition за $99,99 и Premium Plus Edition за $109,99. В состав Premium Edition входит сюжетный пропуск с двумя будущими дополнениями — Sephiroth и Vincent & the Turks. Их выпуск запланирован на период с зимы 2027-го по весну 2028 года.
Владельцы Premium Edition также получат 24-часовой ранний доступ и смогут начать прохождение 7 апреля 2027 года. За предварительный заказ предусмотрена призывная материя Mecha-Chocobo & Moogle.
Добавил в список желаемого в торрент маркете.
Денуво ерунда. Без рус плохо
Первые 2 ремейка куплены, и эту тоже куплю, так что пофиг на денуво
Защита на часок.