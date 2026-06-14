PlayStation Japan назвала Final Fantasy 7 Revelation эксклюзивом для PS5 - всему виной оказался Grok

На Summer Game Fest Square Enix представила первый трейлер Final Fantasy 7 Revelation. Было подтверждено, что заключительная часть трилогии ремейков Final Fantasy 7 выйдет на нескольких платформах весной 2027 года. Однако в сообщении в социальных сетях PlayStation Japan утверждается, что на самом деле это будет эксклюзив для PS5.

По всей видимости, недоразумение возникло из-за сомнительного перевода Grok. Англоязычные пользователи X, у которых была включена эта опция, увидели сообщение «Final Fantasy VII Revelation — выходит весной 2027 года, эксклюзивно для PS5».

Увидев это сообщение, сбитые с толку игроки задались вопросом, не изменились ли планы. PlayStation не предоставила разъяснений, но конкурирующие переводчики дают разные результаты. Вместо того чтобы обозначить игру как эксклюзив для PS5, инструмент Google говорит, что она «будет выпущена на PS5 весной 2027 года». Ещё больше развеивают опасения другие альтернативы Grok, выдавая аналогичную формулировку.

Этот инцидент показывает, насколько катастрофичным может быть неправильный перевод одной фразы или слова. На самом деле, новости на Summer Game Fest 2026 было сложно неправильно истолковать. Square Enix объяснила, что, в отличие от Final Fantasy 7 Remake или Rebirth, третья часть выйдет на PS5, Xbox, Switch и ПК.

Remake и Rebirth некоторое время оставались ограниченными консолями PlayStation, прежде чем появиться на ПК. Однако, начиная с 2024 года, издатель принял новую стратегию для увеличения доходов. До премьеры трейлера Revelation появились слухи о том, что RPG будет выпущена одновременно на большем количестве платформ.