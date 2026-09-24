По словам режиссёра, получить платиновый трофей в Final Fantasy 7 Revelation будет проще, чем в Rebirth

Учитывая огромные масштабы Final Fantasy 7 Rebirth, режиссёр Наоки Хамагути, по-видимому, недооценил, сколько игроков захотят пройти игру на 100% ради получения платинового трофея. В интервью AnimeNewsNetwork он признал, что лишь 2,6% игроков в Rebirth смогли получить этот трофей, и подтвердил, что «полное прохождение» грядущей Final Fantasy 7 Revelation будет даваться гораздо легче.

Что касается платинового трофея Rebirth — да и самой игры в целом, — то там невероятно много дел. Огромный объем контента. Мы хотели, чтобы игроки прошли через всё это и довели результат до совершенства. Сложность была заложена в саму концепцию.



Не хочу называть это ошибкой суждения или чем-то подобным, но мы не ожидали, что так много людей захотят получить платиновый трофей. Думаю, именно это мы недооценили. Руководитель боевой системы Тэруки Эндо тоже видел реакцию фанатов и такой: "О нет! Мне не по себе — я жалею об этом".

Говоря о том, насколько проще будет получить платиновый трофей в Final Fantasy 7 Revelation, Хамагути отметил, что ожидает получения награды примерно 20 процентами (или даже большим числом) игроков. Этого удалось достичь благодаря тому, что команда разработчиков сосредоточилась на повышении увлекательности побочного контента для «перфекционистов», а не просто на снижении сложности. В качестве примера Хамагути привел сражения в VR-симуляторе боев, отметив, что команда извлекла много полезных уроков по дизайну боевых столкновений во время работы над Final Fantasy 7 Rebirth.

Для сравнения: в Revelation получить платиновый трофей будет проще. Что касается сложности, мы ожидаем, что его смогут получить двадцать процентов игроков или даже больше». У нас также припасено немало интересного для сражений в жёстком и легендарном VR-симуляторе боев. Например, здесь, разумеется, предусмотрены битвы в формате "трое на трое", но в каждой серии поединков каждого персонажа можно использовать лишь единожды — так что будет любопытно понаблюдать, как игроки подойдут к этой задаче. Дело не только в количестве сражений, но и в том, что сами бои будут увлекательными. Думаю, это один из уроков, извлечённых нами из Rebirth: сражения должны приносить удовольствие, а не просто бросать вызов».

Final Fantasy 7 Revelation разрабатывается для ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2; выход игры запланирован на 8 апреля 2027 года.