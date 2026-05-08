По словам режиссёра, ремейк Final Fantasy 7 стал трилогией, потому что "другого варианта не было"

Руководитель проекта Final Fantasy 7 Remake, Наоки Хамагучи, объяснил, почему переосмысление классической JRPG от Square Enix стало трилогией: другого пути не было. В интервью порталу ntower он заявил, что решение было продиктовано не творческим желанием, а объективной оценкой колоссального объёма контента, который необходимо было представить.

Дело было не столько в „желании“ создать трилогию — если объективно оценить огромный объем сюжета и контента, который необходимо было представить, то никакой другой вариант, кроме трилогии, не был реалистичным.

Одним из наиболее обсуждаемых моментов среди фанатов с момента анонса ремейка стало решение ограничить действие первой игры городом Мидгар, областью, которая в оригинальной игре для PS1 занимает относительно небольшую часть пути. Для Хамагучи именно этот выбор продемонстрировал необходимость расширенного формата.

Сегмент Мидгара в Final Fantasy 7 — это относительно короткая часть оригинальной игры, но она невероятно насыщена информацией о мире, персонажах и сюжете. С самого начала было ясно, что для точного воссоздания этого с использованием современных технологий нам потребуется значительный объем контента, чтобы это произведение могло существовать как самостоятельный проект.

Помимо объёма контента, ещё одной важной проблемой было определение того, где закончится каждая часть. В первоначальном плане точки разрыва не были чётко установлены; именно Хамагучи предложил продюсеру Ёсинори Китасэ, чтобы судьба Аэрис и события в Забытом городе стали естественным завершением второй части.

В первоначальном плане сюжет не был чётко разделен на Забытом городе и судьбе Аэрис. В тот момент я предложил продюсеру Китасэ-сану: «Учитывая сюжетную направленность, не лучше ли было бы рассматривать судьбу Аэрис как естественный разрыв с этим разделом?» Сорежиссер Тэцуя Номура пришел к тому же выводу. С этого момента общая структура всей трилогии сложилась очень естественно..

Дата выхода третьей и заключительной части трилогии пока неизвестна.