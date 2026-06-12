Похоже, что Final Fantasy 7 Revelation выйдет без защиты Denuvo

Вчера в магазине Steam появилась страница Final Fantasy 7 Revelation - заключительной части трилогии ремейков оригинальной Final Fantasy 7.

Судя по всему, в отличии от большинства других игр Square Enix, PC-версия Final Fantasy 7 Revelation, как и два её предшественника, выйдет без Denuvo - упоминание защиты отсутствует на странице игры.

Конечно, ситуация еще может измениться перед релизом игры, однако для других своих предстоящих игр, таких как Final Fantasy Resonance и Dragon Quest Monsters - The Withered World, Square Enix сразу же указала наличие защиты Denuvo.

В любом случае, Square Enix является одним из самых лояльных издателей в плане удаления защиты после релиза: в основном японский издатель удаляет Denuvo уже спустя всего полгода после релиза игры - за редкими исключениями.