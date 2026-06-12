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Final Fantasy 7 Revelation Весна 2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 77 оценок

Похоже, что Final Fantasy 7 Revelation выйдет без защиты Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Вчера в магазине Steam появилась страница Final Fantasy 7 Revelation - заключительной части трилогии ремейков оригинальной Final Fantasy 7.

Судя по всему, в отличии от большинства других игр Square Enix, PC-версия Final Fantasy 7 Revelation, как и два её предшественника, выйдет без Denuvo - упоминание защиты отсутствует на странице игры.

Конечно, ситуация еще может измениться перед релизом игры, однако для других своих предстоящих игр, таких как Final Fantasy Resonance и Dragon Quest Monsters - The Withered World, Square Enix сразу же указала наличие защиты Denuvo.

В любом случае, Square Enix является одним из самых лояльных издателей в плане удаления защиты после релиза: в основном японский издатель удаляет Denuvo уже спустя всего полгода после релиза игры - за редкими исключениями.

ПК
18
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Summonеr
9
K_K_K_777

бесплатно сольют? свинарник будет рыгать и пукать

7
9XANDR

добавят)
Финалка без денуво не финалка

3
maximfighter

графон остался на том же уровне, опять походу куча дрочи , лучше бы сделали как первую часть сюжетка на 20 часов и все

3
My life is a game

тут лишь бы перевод сделали. могнет на ребез перевод делали полгода. кто сейчас будет делать хз

1
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