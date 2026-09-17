Посетители TGS 2026 уже успели оценить Final Fantasy 7 Revelation - игру хвалят за графику и обновленную боёвку

На проходящей выставке Tokyo Game Show 2026 компания Square Enix предоставила посетителям возможность лично опробовать демку Final Fantasy VII Revelation — заключительной части масштабной трилогии ремейков. Первыми подробностями игрового процесса и сюжета поделился популярный блогер под ником Genki, который провел в игре около получаса.

Демонстрационный билд представлял собой линейный вступительный пролог в 20–30 минут, поэтому свободное исследование открытого мира и полеты на дирижабле «Хайвинд» в рамках TGS не показывали. Отряд героев выслеживает Сефирота, продвигаясь по следам людей в черных робах. Путь персонажей лежит через горные перевалы, где игрокам вновь предстоит карабкаться по скалам, используя специальные выступы. В сюжетном плане акцент сделан на углублении душевных переживаний Клауда. Протагонист страдает от постоянных галлюцинаций и флешбэков. Сефирот целенаправленно воздействует на разум героя, напоминая о татуированном номере подопытного, который Клауд не в силах вспомнить. Своими тревогами мечник делится исключительно с Тифой, тщательно скрывая помутнение рассудка от остальных спутников.

Главным восторгом для игроков стала обновленная боевая система, в которой Сид и Винсент Валентайн наконец стали полноценно управляемыми персонажами:

Сид — Отличается высокой мобильностью и динамичными комбо с применением копья, а его классическая драгунская способность «Прыжок» ощущается максимально эффектно.

Винсент — Сочетает прицельную стрельбу на дистанции с механикой «Формы Зверя», позволяющей трансформироваться в смертоносного монстра в ближнем бою.

А еще в третьей части вернулись знакомые скамейки для отдыха и торговые автоматы, что должно порадовать фанатов серии Final Fantasy.

Как отмечается, демка работала на PlayStation 5 Pro. Игроки отметили, что графика в Final Fantasy 7 Revelation была улучшена по сравнению с прошлыми частями. Разработчики подтянули детализацию и улучшили освещение. По словам разработчиков, на консолях будет доступен режим качества и производительности с частотой 60 кадров в секунду, аналогичного Final Fantasy 7 Rebirth. Приятной мелочью стало и обновленное меню паузы, получившее динамические интерактивные сцены с персонажами. Первые отзывы аудитории на стендах оказались исключительно положительными.