После Final Fantasy 7 Revelation могут выйти DLC с событиями Advent Children и Dirge of Cerberus

Несмотря на то что Final Fantasy 7 Revelation станет финалом ремейк-трилогии, в Square Enix уже допускают, что история на этом не закончится.

В интервью японскому изданию Famitsu директор проекта Наоки Хамагути рассказал, что команда рассматривает возможность выпуска сюжетных дополнений после релиза игры. По его словам, многое будет зависеть от интереса игроков, но разработчики уже думают над тем, как показать события из расширенной вселенной Final Fantasy 7, которые не вошли в основную трилогию.

Речь идёт о спин-оффах вроде Dirge of Cerberus и полнометражного фильма Advent Children. Первый рассказывает о Винсенте Валентайне спустя несколько лет после окончания оригинальной FF7, а второй является прямым продолжением истории Клауда и его команды.

Хамагути не подтвердил конкретные проекты, однако отметил, что студия обсуждает способы показать истории, которые остались за рамками ремейков. При этом ранее он уже намекал, что связь между Revelation и Advent Children может оказаться важнее, чем кажется сейчас.

Если дополнения действительно получат зелёный свет, то фанаты смогут увидеть в современном формате события, которые раньше существовали только в отдельной игре и анимационном фильме.

Выход Final Fantasy 7 Revelation запланирован на начало 2027 года для PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.