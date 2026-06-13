После Final Fantasy VII: Revelation Наоки Хамагути хочет заняться новой RPG

Режиссёр трилогии Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагути поделился планами на будущее после завершения работы над Final Fantasy VII: Revelation, которая должна выйти весной 2027 года.

В интервью Game Informer разработчик отметил, что сейчас полностью сосредоточен на создании достойного финала для масштабной трилогии. По его словам, команда стремится завершить историю на максимально высоком уровне и оправдать ожидания поклонников серии.

При этом Хамагути уже задумывается о следующем проекте. Он заявил, что хотел бы продолжить работу в жанре японских ролевых игр, поскольку считает его своей главной творческой специализацией.

Разработчик подчеркнул, что Square Enix обладает большим опытом создания масштабных RPG мирового уровня. В будущем он готов возглавить ещё один крупный проект как во вселенной Final Fantasy, так и по совершенно другой интеллектуальной собственности компании.

По словам Хамагути, работа над новой франшизой кажется ему даже более привлекательным вариантом, поскольку позволит столкнуться с новыми творческими вызовами и попробовать себя в непривычном направлении.

Также во время беседы режиссёр с юмором отреагировал на просьбы фанатов заняться ремейком Final Fantasy VI, однако не стал комментировать возможность такого проекта.