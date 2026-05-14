Продюсер Final Fantasy 7 Rebirth рассказал о необходимости привлечь новое поколение игроков в серию Final Fantasy

Директор Final Fantasy 7 Remake и Rebirth Наоки Хамагути заявил, что Square Enix осознаёт проблему, связанную с привлечением молодой аудитории к франшизе Final Fantasy. По его словам, компания продолжает развивать своё видение будущих проектов и старается учитывать интересы как давних поклонников серии, так и новых игроков, которые только знакомятся с брендом.
Хамагути отметил, что завершение работы над ремейк-трилогией Final Fantasy 7 не означает остановку развития франшизы. Напротив, команда рассматривает различные направления, которые помогут расширить аудиторию и предложить более разнообразные игровые впечатления в будущем.
Отдельно он подчеркнул, что одной из ключевых задач остаётся поиск способов сделать серию более доступной для нового поколения игроков, не теряя при этом глубины и узнаваемого стиля Final Fantasy.
Проблема действительно обсуждается внутри Square Enix уже не первый год: аудитория серии постепенно стареет, а большие перерывы между релизами затрудняют вовлечение новых игроков. При этом последние части Final Fantasy уже делали шаги в сторону более динамичного геймплея, однако компания всё ещё ищет оптимальное направление для будущего серии.
Да в этой серии сам дьявол ногу сломит, учитывая, что игры отличаются абсолютно разными жанрами, особенно первые, да ещё и сюжет и ГГ постоянно меняются. Серьёзно играл и, по сути, познакомился с серией на Final Fantasy XV, играя в неё на PS4 у старшего брата. Но это только один из сюжетов и один из ГГ. Чтобы понять, что вообще происходит и кто есть кто, нужно быть лорным задротом уровня фанатов D&D, которые свято знают сюжет и хронологию, шествуя через все редакции с ректконами и т. д.
Так впихнув неуместный мультиверс в ремейки - это они так новое поколение привлекали?
или создать новую франшизу, а не заниматься шизой и вкладывать сотни миллионов в это нечто