Продюсер Final Fantasy 7 Rebirth рассказал о необходимости привлечь новое поколение игроков в серию Final Fantasy

Директор Final Fantasy 7 Remake и Rebirth Наоки Хамагути заявил, что Square Enix осознаёт проблему, связанную с привлечением молодой аудитории к франшизе Final Fantasy. По его словам, компания продолжает развивать своё видение будущих проектов и старается учитывать интересы как давних поклонников серии, так и новых игроков, которые только знакомятся с брендом.

Хамагути отметил, что завершение работы над ремейк-трилогией Final Fantasy 7 не означает остановку развития франшизы. Напротив, команда рассматривает различные направления, которые помогут расширить аудиторию и предложить более разнообразные игровые впечатления в будущем.

Отдельно он подчеркнул, что одной из ключевых задач остаётся поиск способов сделать серию более доступной для нового поколения игроков, не теряя при этом глубины и узнаваемого стиля Final Fantasy.

Проблема действительно обсуждается внутри Square Enix уже не первый год: аудитория серии постепенно стареет, а большие перерывы между релизами затрудняют вовлечение новых игроков. При этом последние части Final Fantasy уже делали шаги в сторону более динамичного геймплея, однако компания всё ещё ищет оптимальное направление для будущего серии.