Продюсер серии Final Fantasy готов к экранизации игр в любом формате - в Square Enix открыты к фильмам и сериалам

Продюсер трилогии ремейков Final Fantasy 7, директор оригинальной игры 1997 года и бессменный бренд-менеджер франшизы Ёсинори Китасэ на фестивале Lucca Comics & Games 2026 заявил, что компания Square Enix открыта к созданию новых кинематографических проектов по мотивам своей ключевой вселенной.

В беседе с журналистами издания IGN ветеран индустрии подчеркнул, что колоссальный масштаб работы над осовремениванием классики создал прочный фундамент для переноса историй на большие и малые экраны:

С учетом того, что при создании ремейка Final Fantasy VII мы исследовали и раскрыли этот мир куда глубже, чем позволял оригинал, я думаю, было бы здорово увидеть в будущем новые игры или телесериалы, вдохновленные историями Final Fantasy. И я не вижу причин, почему бы такой возможности не появиться в дальнейшем.

— отметил Китасэ.

Продюсер также прокомментировал культурное влияние серии на современный геймдев, упомянув пошаговую RPG Clair Obscur: Expedition 33, чьи авторы открыто называли работы Square Enix своим главным ориентиром. Китасэ рассказал, что знаком с французским хитом и лично общался с его создателями. По словам разработчика, в юности на него аналогичным образом повлияли классические фильмы вроде «Звёздных войн», поэтому взаимный обмен вдохновением между поколениями творцов он считает естественным и прекрасным процессом.

Культовое наследие франшизы Final Fantasy находит отражение в самых неожиданных сферах — напомним, ранее главная звезда Resident Evil раскрыл секрет легкого утра, признавшись, что просыпается под музыку из игры Square Enix.

В настоящее время студия Square Enix готовится к выходу Final Fantasy 7 Revelation — заключительной части трилогии ремейков, которая завершит путешествие Клауда и его спутников. Релиз масштабного финала запланирован на весну следующего года.