Разработчик Final Fantasy 7 Revelation объяснил, нужно ли играть в оригинал перед трилогией Remake

Руководитель разработки Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути считает, что у игроков нет единственно правильного способа знакомиться с трилогией ремейков. По его словам, знание оригинальной Final Fantasy 7 1997 года действительно помогает лучше понимать происходящее, однако новые игроки могут начать с современных игр и не потерять удовольствие от истории.

Хамагути отметил, что сюжет оригинальной Final Fantasy 7 «очень сильно заложен» в основу повествования трилогии Remake. Поэтому игроки, знакомые с классической версией, смогут замечать изменения и предполагать, какие события могут развиваться иначе. По мнению разработчика, это позволяет получить от новых игр больше впечатлений.

При этом трилогия изначально создавалась так, чтобы в любую из её частей могли без проблем войти люди, никогда не игравшие в оригинал. Более того, Хамагути допускает, что для некоторых новичков знакомство с Final Fantasy 7 именно через современные ремейки может оказаться более удачным вариантом.

Разработчик объясняет это современной графикой и технологиями, которые позволяют сильнее воздействовать на эмоции игрока. Поэтому, по его словам, прохождение Remake-трилогии без предварительного знания оригинала также может стать полноценным первым знакомством с историей.