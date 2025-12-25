Разработчики FF7 Remake Part 3 "почти" завершили работу над "ядром" игры

Похоже, что Final Fantasy VII Remake Part 3 гораздо ближе к выходу, чем многие фанаты могли бы ожидать. Последние заявления разработчиков позволяют предположить, что третья и заключительная часть трилогии-римейка вступила в ключевую стадию производства.

По словам геймдиректора Наоки Хамагути, «ядро игрового процесса почти завершено», и команда в настоящее время сосредоточена на доработке и финальных правках.

Это важный сигнал, так как в случае с крупными ААА-играми этап последних доработок означает, что самые важные системы готовы, а дальнейшая работа касается настройки баланса, аудивизуальной составляющей и оптимизации. И хотя Square Enix по-прежнему не сообщила официальную дату релиза и даже название игры, производство идет исключительно многообещающими темпами.

В сети сразу же начались спекуляции о возможном окне выпуска. Все чаще называется 2026 год, хотя более сдержанные фанаты говорят о начале 2027 года — то есть о дате, идеально подходящей к 30-летию оригинальной Final Fantasy VII. Отсутствие каких-либо анонсов во время The Game Awards охлаждает эмоции, но не меняет того факта, что Part 3 уже на финишной прямой.

Одно можно сказать наверняка: финал истории Клауда и Ко будет готов быстрее, чем можно было предположить еще несколько месяцев назад.