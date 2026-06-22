Разработчики Final Fantasy 7 Revelation объяснили отказ от перехода на Unreal Engine 5

Режиссер Final Fantasy VII Revelation Наоки Хамагути объяснил, почему команда разработчиков решила не переходить на Unreal Engine 5. По его словам, сохранение базы Unreal Engine 4 продиктовано в первую очередь бизнес-логикой и заботой об игроках, так как это позволит выпустить финальную часть трилогии в максимально короткие сроки. Перенос проекта на новый движок потребовал бы полной пересборки всех ассетов и систем, что привело бы к серьезным задержкам .

Square Enix компенсирует отсутствие инструментов UE5 собственными техническими разработками. Еще во время создания предыдущей части, Rebirth, авторы внедрили кастомные системы рендеринга, которые по своей эффективности и качеству картинки не уступают знаменитой технологии Nanite. Это позволяет добиться современного визуального ряда без необходимости глобальной смены программной экосистемы.

Официальный анонс заключительной главы трилогии состоится на Summer Game Fest 2026, а полноценный релиз Final Fantasy VII Revelation на всех ключевых платформах намечен на весну 2027 года.