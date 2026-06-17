Разработчики Final Fantasy VII Revelation обещают поставить точку в многолетних спорах фанатов

Режиссёр Наоки Хамагути подтвердил, что Final Fantasy VII Revelation даст ответ на вопрос, который фанаты серии обсуждают с момента выхода Final Fantasy VII Remake в 2020 году.

В интервью испанскому изданию Hobby Consolas разработчика спросили, является ли трилогия ремейков полноценным переосмыслением оригинальной игры 1997 года или фактически выступает её продолжением. Хамагути отказался раскрывать детали, отметив, что ответ будет дан в финальной части истории.

По его словам, концепция ремейк-трилогии заключается в создании новой версии мира Final Fantasy VII, которая объединяет элементы не только оригинальной игры, но и различных спин-оффов франшизы. При этом разработчик подчеркнул, что пока не готов ни подтвердить, ни опровергнуть популярные фанатские теории.

Хамагути также заявил, что игроков ждёт важное сюжетное раскрытие в концовке Revelation, которое должно расставить всё по своим местам и завершить многолетние споры вокруг природы ремейка.

Кроме того, режиссёр намекнул на новые совместные атаки персонажей. По его словам, одна из самых зрелищных способностей в игре будет связана с Сидом и Барретом.

Выход Final Fantasy VII Revelation ожидается в 2027 году. Именно эта игра завершит ремейк-трилогию и поставит точку в истории, начавшейся с выхода оригинальной Final Fantasy VII почти тридцать лет назад.