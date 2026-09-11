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Final Fantasy 7 Revelation 08.04.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.2 101 оценка

Разработчики Final Fantasy VII Revelation оставили под вопросом каноничность фильма "Дети пришествия"

Extor Menoger Extor Menoger

Руководитель разработки Final Fantasy VII Revelation Наоки Хамагути воздержался от прямого подтверждения того, подведет ли концовка трилогии историю напрямую к событиям анимационной картины Final Fantasy VII: Advent Children. В интервью подкасту Gamertag Radio режиссер уклонился от однозначного ответа на вопрос о сюжетной стыковке, предоставив игрокам возможность гадать о судьбе канона вплоть до финальных титров.

Вопрос сюжетной преемственности между трилогией ремейков и фильмом 2005 года выпуска оставался одним из самых горячих предметов спора в фанатском сообществе на протяжении последних 6 лет. С момента релиза первой части с подзаголовком Remake в 2020 году разработчики планомерно внедряли концепцию изменения предопределенной судьбы и параллельных временных линий. При этом представители Square Enix ранее неоднократно уверяли аудиторию в том, что обновленная трилогия не отменит канонический статус анимационного сиквела.

Хамагути подчеркнул, что новая сага изначально задумывалась как масштабный синтез всех ответвлений расширенной компиляции. Авторы сознательно интегрируют сеттинговые детали, терминологию и сюжетные зацепки из Crisis Core, Dirge of Cerberus и самого фильма Advent Children, выстраивая единую мифологию вокруг Клауда и его соратников. Создатели не игнорируют наработки прошлых спин-оффов, а переосмысливают их в рамках современной графики и кинематографичной режиссуры.

Несмотря на столь плотное переплетение лора, режиссер отказался гарантировать неизменность финала. Отвечая на прямой вопрос интервьюера о том, приведет ли заключительная глава трилогии к началу событий картины 2005 года, Хамагути лаконично отметил, что этот факт пока остается тайной, а фанатам следует лично дойти до конца игры, чтобы увидеть развязку своими глазами.

Подобный уклончивый ответ лишь укрепил подозрения фанатов в том, что Square Enix готовит кардинальный пересмотр канона. События Advent Children рисовали достаточно мрачное будущее с неизлечимой болезнью геостигмой и глубоким психологическим надломом главного героя. Возможность разорвать временную петлю и спасти мир от печальной участи оригинального финала идеально вписывается в концепцию борьбы с роком, заложенную в сюжетных линиях Remake и Rebirth.

Оригинальная анимационная лента Final Fantasy VII Advent Children вышла в прокат в сентябре 2005 года, продолжив сюжет культовой ролевой игры 1997 года выпуска. Релиз Final Fantasy VII Revelation станет кульминацией 10-летнего производственного цикла и подведет окончательную черту под переосмыслением классической вселенной.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Destroited
Разработчики Final Fantasy VII Revelation оставили

нас игроков уже оставте в покое и пи3дуйте лесом со своими идеями

yrroodd

Да всё просто. Новый ремейк - не канон. Конец.

VELENA-RU

Ну учитывая что концовок будет не сколько так что да, AC я не особо люблю...