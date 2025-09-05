Разработка Final Fantasy 7 Remake Part 3 и Kingdom Hearts 4 идёт гладко

Во время второй трансляции, посвящённой годовщине Final Fantasy 7 Ever Crisis, креативный директор трилогии ремейков Final Fantasy 7 Тэцуя Номура заявил, что разработка третьей части вышеупомянутой серии, а также Kingdom Hearts 4, идёт успешно и по графику.

Что касается Final Fantasy 7 Remake Part 3, Номура сказал:

Всё идёт очень гладко. Время анонса уже определено, и мы будем его придерживаться, так что, пожалуйста, будьте уверены и ждите.

Что касается четвёртой части серии Kingdom Hearts, он сказал:

Kingdom Hearts IV также развивается хорошо и по графику.