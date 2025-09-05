Разработка Final Fantasy 7 Remake Part 3 и Kingdom Hearts 4 идёт гладко

Во время второй трансляции, посвящённой годовщине Final Fantasy 7 Ever Crisis, креативный директор трилогии ремейков Final Fantasy 7 Тэцуя Номура заявил, что разработка третьей части вышеупомянутой серии, а также Kingdom Hearts 4, идёт успешно и по графику.
Что касается Final Fantasy 7 Remake Part 3, Номура сказал:
Всё идёт очень гладко. Время анонса уже определено, и мы будем его придерживаться, так что, пожалуйста, будьте уверены и ждите.
Что касается четвёртой части серии Kingdom Hearts, он сказал:
Kingdom Hearts IV также развивается хорошо и по графику.
Ремейки 7 финалки очень хороши, но на мой взгляд зря они полезли в тему мультивселенной на общем хайпе
В ремейках нет мультивселенной, просто пыль в глаза пускают чтобы фанаты теории строили и говорили об игре как можно дольше
А в итоге получаем ситуацию 1 в 1 как с ФФ13. Где первую часть купили довольно много народу,2ую - раза в 2 меньше,а 3ью еще меньше. Никак они ***ть не научаться )
Но надо отдать должное в том самом моменте мне было интересно особенно когда Клауд отбил меч.
Еще бы русский бы к 3 части хотя бы // Данил Бугаков