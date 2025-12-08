ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 42 оценки

Разработка Final Fantasy VII Remake Part 3 вступает в завершающую стадию

Gruz_ Gruz_

Наоки Хамагути, геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth в недавнем интервью сообщил, что он и креативный директор Тэцуя Номура сузили выбор названия для третьей и заключительной части трилогии Final Fantasy VII Remake до двух вариантов и примут окончательное решение до конца этого года.

Это еще раз подтверждает, что разработка Final Fantasy 7 Remake Part 3 действительно вступает в завершающую стадию, а ее создатели уже сосредоточились на доработке деталей, в том числе названия, которое должно грамотно подвести итог всей трилогии. Хамагути также подчеркнул, что работа над последней частью для него чрезвычайно важна — Final Fantasy — это серия, которая сформировала его как разработчика. Поэтому вся команда стремится создать игру, которая будет не просто продолжением предыдущих частей, но и предложит новые впечатления и значительно больший масштаб.

Несмотря на то, что разработчики еще не анонсировали дату релиза и время официальной презентации игры, темпы работы позволяют предположить, что завершение проекта может состояться до конца 2025 года. Более того, появилось немало предпосылок к тому, что первая презентация — возможно, вместе с раскрытием названия — может состояться во время The Game Awards 2025.

DemandingRufus

Может хоть в третьей части сделают нормальную боёвку, а не топорное дерьмище.

5
Morpex333

Не сделают. Особенность жанра. Если не нравится, то играть в такое просто не стоит и всё. И не придётся оскорблять то, что является базой для такого типа игр...

5
Котян Сутоевич Morpex333

Хорошо сказал, снимаю кепку).

1
William Dwight

Ждем трейлер на ТГА)

4