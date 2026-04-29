Разработка заключительной части Final Fantasy 7 продвигается без задержек

Директор трилогии Final Fantasy 7 Наоки Хамагути подтвердил, что работа над заключительной частью серии продвигается без задержек. В интервью для ComicBook.com он заверил фанатов, что производство идет строго по графику, а команда прикладывает все усилия, чтобы финал соответствовал высокой планке предыдущих игр.

Хамагути заявил, что проект оправдает ожидания аудитории, и попросил набраться терпения — подготовка к официальному анонсу уже идет полным ходом.

«К сожалению, сейчас я не могу поделиться конкретными деталями. Скажу лишь, что разработка движется согласно намеченному графику. Мы уверены, что эта игра станет достойным завершением трилогии, и мы сможем выпустить ее с полной уверенностью в результате. Мы знаем, как сильно фанаты ждут проект, и подготовка к анонсу продвигается быстро. Пожалуйста, подождите еще немного!»

Параллельно с этим расширяется список платформ для второй части саги — FF7 Rebirth. Уже 3 июня проект станет доступен владельцам консолей Xbox Series и Switch 2, а для тех, кто хочет опробовать игру заранее, на этих платформах уже вышла бесплатная демоверсия.