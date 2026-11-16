Рейтинг Final Fantasy 7 Revelation в Сингапуре раскрывает наличие подводных сражений и режима настройки персонажей

Final Fantasy 7 Revelation получила в Сингапуре возрастной рейтинг ADV16 (Advisory 16). Опубликованные данные от Управления по развитию информационных коммуникаций и медиа (IMDA) раскрывают новые подробности игрового процесса заключительной части трилогии ремейков от Square Enix. Согласно документу, игроки смогут управлять подводными лодками, а также получат доступ к режиму настройки персонажей, позволяющему менять их костюмы.

В описании рейтинга Final Fantasy 7 Revelation характеризуется как фэнтезийная ролевая экшн-игра, действие которой разворачивается в мире, стоящем на пороге гибели. Клауд и его спутники продолжают борьбу против Сефирота и других врагов под небом, которому угрожает «Метеор». Игрокам предстоит исследовать различные локации, управлять отрядом в бою и выполнять задания; в ключевые моменты игры на экране будут появляться подсказки.

Одной из наиболее примечательных деталей стал подводный геймплей. В классификации прямо указано, что игроки смогут управлять подводной лодкой и вести огонь по другим субмаринам и морским обитателям. Это подтверждает наличие в игре подводных сражений, хотя в документе не уточняется, насколько масштабными будут эти эпизоды.

Также упоминается меню настройки персонажей, где можно детально рассмотреть модели героев и сменить их одежду. Среди доступных вариантов — откровенные наряды для женских персонажей.

Рейтинг ADV16 был присвоен игре из-за наличия сцен умеренного насилия и контента сексуального характера. В сражениях используются мечи, огнестрельное оружие и призыв существ; среди противников встречаются как гуманоиды, так и механические или фантастические создания.

В описании упоминаются сцены, в которых персонажей рубят, пронзают или расстреливают — на их телах и одежде при этом видны следы крови. Также присутствуют эпизоды с поражением электрическим током и взрывами, однако они показаны без излишней детализации.

Кроме того, в игре есть женские персонажи в облегающей одежде, сцены в банях и горячих источниках, а также диалоги с сексуальным подтекстом. В тексте встречается ненормативная лексика и грубые выражения, такие как «bastard», «bitch», «damn», «jerk» и «shit».

Релиз Final Fantasy 7 Revelation запланирован на 8 апреля 2027 года; игра выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и ПК.