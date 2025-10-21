Ремейк Final Fantasy 7 может не закончиться с выходом третьей части: директор допускает возможность 4 игры или DLC

Разработка масштабного ремейка Final Fantasy 7 от Square Enix продолжается уже более пяти лет. После выхода двух частей все внимание фанатов приковано к финалу трилогии. Однако последние заявления директора игры ставят под сомнение, что третья часть действительно станет последней.

В недавнем интервью порталу Wccftech директор ремейка Наоки Хамагучи признался, что они планировали создать DLC для Rebirth, который бы заполнил сюжетный пробел между второй и третьей играми, но в итоге эта идея была отвергнута в пользу ускоренной разработки финальной игры. Однако Хамагути допустил и более интересный сценарий, заявив, что третья часть может оказаться не последней.

Как только мы выпустим третью часть, есть вероятность, что к ней будет выпущено дополнение. С завершением трилогии ремейков аудитория Final Fantasy, вероятно, значительно расширится. Поэтому мы активно рассматриваем возможность выпуска еще одного DLC или даже полноценной игры.

Таким образом, несмотря на статус "трилогии", команда разработчиков открыта для создания четвертой полноценной игры во вселенной ремейка. Поклонники оригинальной игры знают, что в финале осталось множество нераскрытых сюжетных линий. Кроме того, ранее стало известно, что финал третьей части будет связано с сюжетом фильма "Дети пришествия".

Это открывает перед Square Enix множество возможностей - от адаптации фильма в виде игры до дальнейшего расширения вселенной. Пока конкретных планов нет, но ясно одно: история Final Fantasy 7 Remake может не закончиться с выходом третьей части.