Режиссер Final Fantasy 7 Remake допустил разработку Final Fantasy XVII или новой AAA-игры

Трилогия ремейков Final Fantasy 7 завершится с выходом масштабного проекта под названием Final Fantasy 7 Revelation. Грядущая игра закроет сюжетную арку, начатую разработчиками в Remake и продолженную в недавней Rebirth.

По словам режиссера трилогии Наоки Хамагути, на данный момент руководство стремится сохранить ключевой костяк команды, чтобы вместе взяться за производство другого амбициозного блокбастера в рамках франшизы. Одним из наиболее вероятных вариантов рассматривается создание Final Fantasy XVII, что выглядит весьма символично, учитывая номерной переход от седьмой части сразу к семнадцатой.

Тем не менее постановщик не исключает и запуск новой линейки ремейков, посвященной другому классическому номерному выпуску серии. При этом Хамагути подчеркнул, что предпочел бы доверить переосмысление старых игр сторонним студиям, так как его собственной команде хочется исследовать совершенно новые технические и повествовательные горизонты.

Наконец, в качестве третьего сценария Square Enix обсуждает разработку высокобюджетной AAA-игры по полностью оригинальной интеллектуальной собственности. Независимо от выбора направления, авторы планируют сфокусироваться на создании масштабного проекта нового поколения, способного удивить игровое сообщество.

Финальная глава Final Fantasy 7 выйдет 8 апреля 2027 года одновременно на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2.