Режиссер Final Fantasy 7 Revelation боролся за выпуск игры на диске, потому что сам любит физические носители

Режиссер Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути использовал свое положение, чтобы отстоять выпуск игры на физическом носителе. Об этом он рассказал в интервью RadioTimes, отметив, что вопросы продуктовой линейки и продаж находятся в зоне ответственности издательской команды, а его полномочия как режиссера в этом вопросе были ограничены.

Люди писали мне в соцсетях: "Выпустите полную версию на диске!" Но так как я режиссер, я несу ответственность за содержание игры, чтобы она была интересной и по-настоящему захватывающей. Ассортимент продукции, артикулы, порядок продаж - это ответственность издательской команды. Поэтому мои полномочия в этом вопросе были несколько ограничены.

Тем не менее, Хамагути объяснил, что за кулисами он выступил в поддержку физического релиза Revelation.

Хотя в наше время существует большое давление в пользу бездисковых изданий, цифровых версий, я использовал свое положение, чтобы как можно сильнее аргументировать в пользу физической версии.

При этом Хамагути не скрывает личной привязанности к физическим носителям.

Лично я покупал множество физических изданий игр в детстве. Иногда я покупаю цифровые версии, но если я особенно привязан к какой-то игре, то хочу получить именно физическую версию.

Я действительно люблю и ценю физические носители. Я вижу много людей в соцсетях, которые говорят: "Нет диска - нет покупки", и я понимаю, откуда они исходят. И для Final Fantasy 7 Revelation нам удалось сохранить физическое издание. Вы не сможете пройти всю игру с диска, но на нем есть начало - своего рода ключевой диск - а после этого она попросит вас загрузить остальное.

Он добавил, что понимает - не всех людей устроит такой подход, но он сделал "все, что мог".

Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые могут не соглашаться с таким подходом или не одобрять его. Но я надеюсь, вы понимаете, что я полностью разделяю вашу точку зрения и что я сделал все, что мог.

Final Fantasy 7 Revelation завершит трилогию ремейков, начавшуюся с FF7 Remake в 2020 году, и обещает представить новый мир планетарного масштаба. Игра выйдет 8 апреля 2027 года.