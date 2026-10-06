Режиссер Final Fantasy 7 Revelation объяснил, что отказ от эксклюзивности для PlayStation был неизбежен

Final Fantasy 7 Revelation станет первой игрой в серии ремейков, которая выйдет на нескольких платформах в день запуска. Ремейк и Rebirth сначала были эксклюзивами PlayStation и лишь спустя годы добрались до PC, Xbox и Nintendo Switch, а Revelation будет доступна всем игрокам с первого дня.

По словам режиссера Наоки Хамагути, смена курса - не столько осознанный выбор, сколько закономерный ответ на реальность, в которой сегодня существует индустрия. Мультиплатформенный релиз он называет "неизбежным результатом изменений среды, окружающей сегодняшних игроков". Хамагути поясняет, что современная аудитория "больше не привязана к одному устройству" и с равным удовольствием играет на телевизорах, настольных компьютерах и портативных консолях.

Я думаю, что в будущем для AAA-игр важно будет не то, насколько мощную технику мы задействуем, а то, насколько широко мы сможем донести до людей одну и ту же суть на разных устройствах.

Проще говоря, разработчики теперь заинтересованы в том, чтобы их игры можно было запустить где угодно - от мощнейшего ПК до самого скромного портативного устройства.

Square Enix объявила о намерении агрессивно следовать мультиплатформенной стратегии еще в 2024 году. Издатель никогда по-настоящему не был эксклюзивом одной конкретной платформы, хотя его метания между Nintendo и Sony в 90-х стали легендой игровой истории. Тем не менее почти все ее игры за последние несколько лет вышли на всех основных платформах - безоговорочная победа для всех, кроме самых заядлых консольных воинов.