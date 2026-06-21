Режиссер Final Fantasy 7 Revelation прошел игру 40 раз и каждый раз плакал на одной сцене

Разработка заключительной части трилогии ремейков Final Fantasy 7 вышла на финишную прямую. В рамках серии интервью игровым изданиям режиссер Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi) поделился инсайдами о готовности проекта. По его словам, он полностью прошел игру от пролога до титров уже около 40 раз, и один из центральных сюжетов неизменно вызывает у него сильные слезы.

В беседе с бразильским журналом Omelete Хамагучи подтвердил, что в игре присутствует сцена, которая «заставила его плакать каждый из 40 раз». Режиссер не стал раскрывать детальные спойлеры, но дал четкий намек на суть этого эпизода:

В игре есть ключевая для сюжета Final Fantasy 7 сцена, где Клауд погружается в глубокий самоанализ и осознает свою истинную личность, а также то, как она связана со Заксом и Айрис. То, как мы изобразили это в Revelation, вышло очень удачным. Нам не терпится дать игрокам это увидеть.

Поскольку авторы трилогии ремейков существенно расширяют и трансформируют классический сценарий 1997 года, журналисты предполагают, что речь идет о совершенно новом сюжетном повороте, которого не было в оригинальной версии для первой PlayStation.

В другом недавнем интервью для VGC Хамагучи отметил, что ему очень интересно увидеть реакцию фанатов на финал Revelation, который, по его словам, задумывался таким с самого начала.

Концепция финала этой истории была сформирована у нас с самых первых дней процесса разработки. Мы четко знали, к чему хотим прийти, и строго следовали этому вектору.

Релиз Final Fantasy 7 Revelation запланирован на весну 2027 года. Игра выйдет одновременно на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.