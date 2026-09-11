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WARDOGS продолжает бить рекорды - онлайн в Steam превысил 428 тысяч игроков, а отзывы восстановились до 80%
Игровые видеокарты уходят в ИИ: поддоны с RTX 5090 на серверных заводах, цены в Европе превысили 5200
Разработчики грядущего шутера во вселенной StarCraft вдохновляются сериалом "Дэдвуд"
Серия визуальных новелл The Life and Suffering может получить продолжение
Вслед за "Ведьмаком" в Battle.net появится и Cyberpunk 2077 - Overwatch получит коллаборацию с Cyberpunk: Edgerunners
Создатель InZoi анонсировал онлайн-режим в духе "Первому игроку приготовиться", но называет его побочным проектом
"Очень плохие новости": Steam признала ролевую игру Nighthawks игрой для взрослых и ограничила её продажи
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Технический разбор Blood of Dawnwalker: статтеры даже на RTX 5090, слабое меню настроек и проблемы с производительностью
Что общего у героев Лусии из GTA 6 и Луиса Лопеса из GTA 4
Всё, что показали на BlizzCon 2026: Blizzard пытается вернуть доверие фанатов с помощью Diablo 5 и шутера StarCraft
Пользователи вспомнили про утечку из Insomniac: Marvel может разорвать контракт с Sony, если Wolverine провалится
Обзор Theropods: десять лет разработки ради короткого, но приятного приключения в доисторических джунглях
"Эффект WoW 2.0": Игрок продемонстрировал невероятное качество визуала в World of Warcraft с помощью DLSS 5
Слабое железо, великие игры: как программисты смогли раскрыть настоящий потенциал PlayStation 2
"Игра предполагает, что её аудитория глупа": рецензенты разносят Marvel's Wolverine за избыточные подсказки
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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