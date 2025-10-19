Режиссер ремейка Final Fantasy 7 пообещал, что третья часть не будет такой затянутой, как Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth известна своим размахом: десятки побочных квестов, множество мини-игр и активностей на просторах открытого мира. Однако главные претензии со стороны фанатов вызвали не опциональные задания, а обязательные сюжетные разделы. Особенно досталось длинному эпизоду, где игрок на час оказывается в ботинках Кат Ши и вынужден решать головоломки с бросанием ящиков. Этот отрезок многие назвали скучным и нарушающим темп игры.
В интервью изданию Screenrant режиссер проекта Наоки Хамагути признал, что команда осведомлена о такой критике, но лично он с ней не согласен. Однако он подтвердил, что команда прислушивается к отзывам поклонников, поэтому третья часть ремейка не будет такой затянутой, как Rebirth.
Работая над завершением трилогии, мы ищем баланс в том, как будут раскрываться и развиваться сюжетные линии, чтобы игра ощущалась более компактной.
Остается надеяться, что этот подход позволит создать идеальный финал, который устроит как преданных фанатов оригинальной игры, так и новых игроков.
Да уровень с "котом" норм вполне был. А вот Чадли можно было и поменьше сделать)) Если все "зачищать" в игре, то к ее завершению, получая звонок от Чадли, прям сразу жмешь пропуск диалога - сразу мем с Бэтменом вспоминается...))) И это при том, что мне вся компиляция FF VII нравится, и это любимая игра по сути. Что говорить о тех, кто к такому не готов)))
Основная проблема 2 части, слишком много мини игр.
Серию Якудза обходи стороной ^_^ , а так вот этот (ре)мейк на 1-2-3 части, по факту ОДНА часть оригинальной игры, тупо взяли и раздолбили , терь представь что там было.
Представляю, моя любимая игра) Там не было столько игр. Карты из 8,9 частей, муглы из 9 и т.д.. В 7 и так Золотое блюдце есть, а они добавляли ещё кучу мини игр, 28 вроде всего, перебор.
Вот чем они в 8 и 9 ремейках будут удивлять.
А помните как была новость, что в итальянском парламенте вроде, врубили в прямом эфире порно с Тифой?
Неужели ассасинокридовские захваты вышек вырежут?
Надеюсь, достали вообще. Особенно из-за того что приходилось обязательно
проходить чтобы прокачать персов.
Обещать- не значит выполнять
Да хотелось бы короче. По этому и дропнул чуть дальше середины.
🔥Спасибо за обложку, сохранил!
Долговато ждать конечно