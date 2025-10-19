ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 38 оценок

Режиссер ремейка Final Fantasy 7 пообещал, что третья часть не будет такой затянутой, как Rebirth

2BLaraSex 2BLaraSex

Final Fantasy 7 Rebirth известна своим размахом: десятки побочных квестов, множество мини-игр и активностей на просторах открытого мира. Однако главные претензии со стороны фанатов вызвали не опциональные задания, а обязательные сюжетные разделы. Особенно досталось длинному эпизоду, где игрок на час оказывается в ботинках Кат Ши и вынужден решать головоломки с бросанием ящиков. Этот отрезок многие назвали скучным и нарушающим темп игры.

В интервью изданию Screenrant режиссер проекта Наоки Хамагути признал, что команда осведомлена о такой критике, но лично он с ней не согласен. Однако он подтвердил, что команда прислушивается к отзывам поклонников, поэтому третья часть ремейка не будет такой затянутой, как Rebirth.

Работая над завершением трилогии, мы ищем баланс в том, как будут раскрываться и развиваться сюжетные линии, чтобы игра ощущалась более компактной.

Остается надеяться, что этот подход позволит создать идеальный финал, который устроит как преданных фанатов оригинальной игры, так и новых игроков.

21
11
Комментарии:  11
RMP

Да уровень с "котом" норм вполне был. А вот Чадли можно было и поменьше сделать)) Если все "зачищать" в игре, то к ее завершению, получая звонок от Чадли, прям сразу жмешь пропуск диалога - сразу мем с Бэтменом вспоминается...))) И это при том, что мне вся компиляция FF VII нравится, и это любимая игра по сути. Что говорить о тех, кто к такому не готов)))

5
BigTrain

Основная проблема 2 части, слишком много мини игр.

2
Kokoprime1991

Серию Якудза обходи стороной ^_^ , а так вот этот (ре)мейк на 1-2-3 части, по факту ОДНА часть оригинальной игры, тупо взяли и раздолбили , терь представь что там было.

1
BigTrain Kokoprime1991

Представляю, моя любимая игра) Там не было столько игр. Карты из 8,9 частей, муглы из 9 и т.д.. В 7 и так Золотое блюдце есть, а они добавляли ещё кучу мини игр, 28 вроде всего, перебор.

Вот чем они в 8 и 9 ремейках будут удивлять.

AndralStormborn

А помните как была новость, что в итальянском парламенте вроде, врубили в прямом эфире порно с Тифой?

2
DishonestKeegan

Неужели ассасинокридовские захваты вышек вырежут?

1
Гном Бухой

Надеюсь, достали вообще. Особенно из-за того что приходилось обязательно
проходить чтобы прокачать персов.

1
Exit 8

Обещать- не значит выполнять

VIGITAL ART

Да хотелось бы короче. По этому и дропнул чуть дальше середины.

ЕвМи

🔥Спасибо за обложку, сохранил!

Mad_cloud

Долговато ждать конечно