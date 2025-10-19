Режиссер ремейка Final Fantasy 7 пообещал, что третья часть не будет такой затянутой, как Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth известна своим размахом: десятки побочных квестов, множество мини-игр и активностей на просторах открытого мира. Однако главные претензии со стороны фанатов вызвали не опциональные задания, а обязательные сюжетные разделы. Особенно досталось длинному эпизоду, где игрок на час оказывается в ботинках Кат Ши и вынужден решать головоломки с бросанием ящиков. Этот отрезок многие назвали скучным и нарушающим темп игры.

В интервью изданию Screenrant режиссер проекта Наоки Хамагути признал, что команда осведомлена о такой критике, но лично он с ней не согласен. Однако он подтвердил, что команда прислушивается к отзывам поклонников, поэтому третья часть ремейка не будет такой затянутой, как Rebirth.

Работая над завершением трилогии, мы ищем баланс в том, как будут раскрываться и развиваться сюжетные линии, чтобы игра ощущалась более компактной.

Остается надеяться, что этот подход позволит создать идеальный финал, который устроит как преданных фанатов оригинальной игры, так и новых игроков.