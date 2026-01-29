Режиссер ремейка Final Fantasy VII раскрыл самую ожидаемую им сцену из 3 части - это сцена с Тифой и Клаудом

Режиссер Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагучи раскрыл, какую сцену из оригинальной игры 1997 года он больше всего хотел увидеть в третьей части ремейка. Как оказалось, это культовая сцена в Лайфстриме, где Тифа помогает Клауду восстановить утраченные воспоминания и обрести истинное "я". По его словам, команда разработчиков справилась с воссозданием сцены на отлично.

Эта сцена - одна из самых эмоциональных и сюжетно значимых в оригинальной игре: она раскрывает травму Клауда, его ложные воспоминания и глубокую связь с Тифой. В Final Fantasy VII Rebirth уже были отсылки к Лайфстриму (включая падение Тифы), что многие восприняли как намек на будущие события.

Заявление Хамагучи быстро разлетелось по сообществу: фанаты выражают восторг и предвкушают, как эта ключевая сцена будет выглядеть в современном исполнении с улучшенной графикой и актерской игрой. Третья часть трилогии пока не имеет официальной даты выхода, но разработка идет полным ходом.