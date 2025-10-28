Режиссёр Final Fantasy 7 Remake намекнул на новую игру после завершения трилогии

Режиссёр Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагути заявил, что после выхода третьей части команда Square Enix может заняться совершенно новым проектом.

В интервью GamesRadar+ разработчик рассказал, что сплочённый коллектив, трудившийся над ремейком культовой JRPG почти десятилетие, продолжит работать вместе и после завершения трилогии.

«Когда мы выпустим третью часть и, надеюсь, она станет успешной, мы перейдём к чему-то новому. Было бы интересно увидеть, что создаст команда, которая так выросла и сработалась», — отметил Хамагути.

Он добавил, что пока не может уточнить, будет ли это новая интеллектуальная собственность или ещё один проект во вселенной Final Fantasy, но пообещал, что фанатов ждёт «новый и захватывающий игровой опыт».

Разработка третьей части Final Fantasy 7 Remake идёт полным ходом, а свежие новости о проекте обещают раскрыть «в недалёком будущем».