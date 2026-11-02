Режиссёр Final Fantasy 7 Revelation заверил, что мультиплатформенный релиз не скажется на качестве игры

Square Enix готовится завершить масштабное переосмысление культовой jRPG. Грядущая Final Fantasy 7 Revelation, релиз которой официально намечен на 8 апреля 2027 года, ознаменует важный сдвиг в стратегии издателя. Это будет первый одновременный мультиплатформенный релиз в трилогии — игра посетит PlayStation 5, ПК, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 в один и тот же день. Первые две части, напомним, добирались до сторонних систем со значительной задержкой.

Подобный шаг вызвал у игрового сообщества логичные опасения: не пострадает ли визуальная составляющая финала из-за необходимости оптимизировать проект под разные по мощности устройства? Режиссер проекта Наоки Хамагути поспешил успокоить аудиторию.

По его словам, разработка фундамента игры идет без оглядки на «младшее» железо. Команда создает ассеты и мир, задействуя весь потенциал PlayStation 5 и мощных ПК. За портирование и адаптацию игры под остальные платформы отвечает обособленная команда специалистов. Они масштабируют готовый высокотехнологичный проект, настраивая плотность окружения и специфические параметры под архитектуру каждой конкретной консоли.

Хамагути заверил, что такой подход позволяет основной команде реализовывать самые амбициозные идеи на полную мощность, гарантируя, что Final Fantasy VII Revelation станет технологическим пиком всей трилогии и не потеряет в качестве на ведущих платформах к моменту релиза в апреле 2027 года.