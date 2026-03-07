Режиссёр Final Fantasy VII Remake раскрыл новые детали финальной части трилогии

Режиссёр ремейк-трилогии Final Fantasy VII Наоки Хамагучи раскрыл несколько новых деталей о третьей и финальной части серии, которая завершит обновлённую историю культовой JRPG от Square Enix. Хотя большая часть проекта всё ещё держится в секрете, разработчики уже подтвердили возвращение некоторых знаковых элементов из оригинальной игры 1997 года.

По словам Хамагучи, в финальной части появится Rocket Town — индустриальный город, связанный с космической программой и персонажем Сидом. Кроме того, важную роль в сюжете сыграет Вутай — родина Юффи. Если в оригинальной игре эта территория была необязательной для посещения, то теперь она станет одной из ключевых локаций. Хамагучи отметил, что после активного появления Юффи в предыдущих частях фанаты ожидали увидеть её родину, и отсутствие Вутая могло бы вызвать негативную реакцию игроков.

Разработчики также планируют значительно расширить роль легендарного воздушного корабля Highwind. В оригинальной Final Fantasy VII он позволял свободно путешествовать по мировой карте, и, по словам режиссёра, полёты на этом корабле станут «очень большой частью» финальной игры. Кроме того, намекнули на возвращение космических миссий.

Хамагучи не стал раскрывать подробности о системе разведения чокобо, но отметил, что в новой игре появится связанный с ними элемент, который будет отличаться от того, что игроки видели в Final Fantasy VII Rebirth. Также стало известно, что один из сорежиссёров проекта, Мотому Торияма, занимается созданием подводных миссий с субмариной.

По предварительным данным, события третьей части могут начаться в регионе Great Glacier. У игры пока нет официальной даты релиза, однако разработчики ранее заявили, что проект уже находится в играбельном состоянии и разработка идёт практически точно по намеченному графику.