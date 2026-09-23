Роберт Паттинсон только сейчас узнал, что Final Fantasy 7 превратили в трилогию

Роберт Паттинсон известен как большой поклонник оригинальной Final Fantasy 7, однако за современными играми актёр, похоже, следит не слишком внимательно. Во время интервью IGN ему предложили рассказать, собирается ли он пройти трилогию ремейков и найдёт ли для неё время, но выяснилось, что Паттинсон вообще не знал о её существовании.

«Это трилогия Final Fantasy? То есть Final Fantasy 7: первая, вторая, третья? Интересно. Я думал, что это была игра на трёх дисках, когда я играл. Да, с удовольствием», — отреагировал актёр.

Паттинсон действительно неоднократно рассказывал о своей любви к оригинальной Final Fantasy 7, которая вышла ещё в 1997 году. Однако современная версия игры теперь состоит из нескольких отдельных проектов: Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 7 Rebirth уже вышли, а третья часть находится в разработке.

В итоге актёр фактически принял трилогию за новую версию той самой игры на трёх дисках, которую помнил с времён оригинальной PlayStation. Особенно забавно это звучит на фоне того, что третья часть ремейка уже приближается к релизу.