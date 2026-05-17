Руководитель трилогии Final Fantasy 7 Remake отказался комментировать фанатские теории

Руководитель трилогии Final Fantasy 7 Remake Наоки Хамагути заявил, что не собирается подтверждать или опровергать популярные фанатские теории по игре. По его словам, подобные комментарии могут превратить обсуждение сюжета в «поиск правильного ответа», а не в личное восприятие истории.

После выхода Final Fantasy 7 Remake игроки начали активно строить теории о судьбе ключевых персонажей, альтернативных временных линиях и изменениях по сравнению с оригинальной игрой. Особенно много споров вызывают сюжетные линии Аэрит, Зака и загадочной Black Materia из Rebirth.

В интервью Nintenderos Хамагути признался, что его удивило не количество «правильных» теорий, а то, насколько глубоко фанаты анализируют сюжет и обсуждают мельчайшие детали. При этом разработчик подчеркнул, что не хочет давать подсказки о том, какие догадки близки к истине.

По мнению режиссёра, история должна оставаться опытом, который каждый игрок интерпретирует самостоятельно. Если авторы начнут раскрывать ответы заранее, обсуждения потеряют смысл и превратятся в соревнование по угадыванию канона.

Хамагути также отметил, что команда специально оставила множество неоднозначных моментов и намёков, чтобы фанаты могли самостоятельно связывать события между собой и строить собственные выводы. Именно поэтому формат трилогии оказался идеальным для такого подхода к повествованию.

Похоже, окончательные ответы поклонники получат только после выхода третьей части ремейка.