Современный уровень графики в блокбастерах делает пошаговые бои устаревшими по мнению автора трилогии Final Fantasy VII

Стремительное развитие графических технологий и погоня за кинематографичным реализмом меняют базовые стандарты игрового процесса в высокобюджетном сегменте. Руководитель разработки трилогии ремейков Final Fantasy VII Наоки Хамагути в интервью журналисту издания Radio Times Gaming Алексу Райсбеку заявил, что современные визуальные стандарты подталкивают индустрию к постепенному вытеснению классических пошаговых механик динамичными экшенами.

Обсуждая эволюцию боевых систем на примере ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive, японский геймдиректор подчеркнул, что фотореалистичная картинка неизбежно формирует новые требования со стороны аудитории. Чем достовернее выглядит происходящее на экране, тем сильнее игроки нуждаются в эффекте глубокого погружения, который напрямую зависит от скорости взаимодействия с виртуальным миром.

С тем уровнем графики, который доступен сегодня, многие люди действительно требуют максимального погружения. Для создания этого ощущения крайне важно, чтобы отклик на действия игрока был быстрым и максимально приближенным к реальной жизни. Чем сильнее попытки усилить это погружение, тем больше игровой процесс склоняется в сторону экшена.

- Наоки Хамагути, руководитель разработки трилогии Final Fantasy VII Remake

Хамагути не считает одну концепцию принципиально лучше другой, однако обращает внимание на фундаментальную разницу в восприятии темпа. Классические пошаговые сражения, по мнению разработчика, функционируют по законам настольных карточных партий или тактических головоломок. В таком формате у человека всегда есть пауза для анализа ситуации и выбора оптимального решения, но неизбежно возникает задержка между нажатием кнопки и реальным ударом персонажа.

Подобный разрыв во времени все труднее сочетать с визуальной эстетикой современных блокбастеров, где каждая заминка в кадре разрушает иллюзию происходящего. Именно поэтому проекты с упором на экшен в последние годы показывают более высокие продажи и привлекают широкую аудиторию. По прогнозу Хамагути, в среднесрочной и долгосрочной перспективе крупные студии продолжат уходить от пошаговых корней к динамичным баталиям в реальном времени.

В самой серии переосмысления культовой седьмой части авторы попытались объединить обе идеи, скрестив прямое управление с тактической паузой для активации магии и спецприемов.