Создатели Final Fantasy 7 Revelation просят фанатов не ждать простых ответов в финале трилогии

На PAX West 2026 режиссер Наоки Хамагути и директор по боевой системе Тэруки Эндо провели панель, посвященную заключительной части ремейка - Final Fantasy 7 Revelation. Помимо новых деталей о геймплее, они затронули главную тему, которая волнует всех фанатов: чем же все закончится. Разработчики выпустили слайд с прямым обращением к игрокам:

Мы надеемся, что вы переживете кульминацию как нечто, что не объяснили вам другие, а как что-то, что принадлежит только вам.

Хамагути пояснил, что команда сознательно уходит от привычных объяснений: вместо того чтобы давать готовые ответы, они хотят, чтобы каждый игрок получил свой личный опыт от финала, основанный на тех чувствах и воспоминаниях, которые он накопил за все три части.

Вместо того чтобы давать объяснения в роли разработчиков, мы хотим, чтобы игроки получили свои собственные ответы как личный опыт.

Это заставляет задуматься: стоит ли ждать четкого и однозначного завершения, или же концовка окажется расплывчатой и допускающей множество трактовок? Судя по словам разработчиков, Revelation попытается совместить верность оригинальному финалу 30-летней давности с новыми, неожиданными поворотами, которые оставят простор для теорий и обсуждений.

Кроме того, Хамагути подтвердил, что концовка может быть связана с фильмом Advent Children и другими ответвлениями франшизы, включая Crisis Core и Dirge of Cerberus, но не стал уточнять, будет ли она прямым мостиком к этим событиям.

Также режиссер отметил, что одна из целей трилогии ремейков - "передать Final Fantasy VII следующему поколению" и превратить культовую классику в постоянно развивающуюся вселенную. Это дает повод думать, что Revelation может стать не точкой, а новым этапом для франшизы.

Релиз Final Fantasy VII Revelation состоится 8 апреля 2027 года, но главное, что обещают разработчики, - это эмоциональный и личный опыт, который каждый запомнит по-своему. Ответы на все вопросы, скорее всего, придется искать самим.